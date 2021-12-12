الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

هام من الخدمات الطبية الملكية بشأن المصابين بكورونا

الأحد، 12-12-2021 03:35 م

التربية : 2850 إصابة بكورونا بين الطلبة منذ بدء الامتحانات النهائية

طلبة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين طلبة المدارس منذ بدء الامتحانات النهائية 1 بالألف من المجموع العام للطلبة .

اضافة اعلان


وأشار المساعفة اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن عدد الإصابات للطلبة منذ بدء الاختبارات يوم الأربعاء الماضي بلغت 2850 إصابة بكورونا .


وكانت الوزارة صرحت بأن الامتحانات النهائية للطلبة تسير كما خططت لها  الوزارة وفق القواعد المنصوص بها.


وبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث يوم الاربعاء الماضي 8 كانون الأول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

1220219195544192375768

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

كورونا 2

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

130118__8013009

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

10202126183529815326806

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

أخبار متعلقة
طلبة مع لوغو

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

مدرسة

لجنة الاوبئة : 29% نسبة إصابة طلبة المدارس بكورونا الثلاثاء

التعليم الخاص

التربية تعمم على المدارس الخاصة بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

طلبة 1

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

طلبة 4

التربية : لا تغيير على إجراءات المدارس

طلبة 5

استطلاع الوكيل :58% يؤيدون قرار تقديم موعد امتحانات طلبة المدارس