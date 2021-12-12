التربية : 2850 إصابة بكورونا بين الطلبة منذ بدء الامتحانات النهائية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين طلبة المدارس منذ بدء الامتحانات النهائية 1 بالألف من المجموع العام للطلبة .

اضافة اعلان



وأشار المساعفة اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن عدد الإصابات للطلبة منذ بدء الاختبارات يوم الأربعاء الماضي بلغت 2850 إصابة بكورونا .



وكانت الوزارة صرحت بأن الامتحانات النهائية للطلبة تسير كما خططت لها الوزارة وفق القواعد المنصوص بها.



وبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث يوم الاربعاء الماضي 8 كانون الأول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.





