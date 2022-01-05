التربية: 32 مخالفة خلال الامتحانات الثلاث التكميلية الأولى

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، إن امتحان الدورة التكميلية يسير كما هو مخطط له من حيث الإجراءات والتجهيزات التي أعدت سابقا.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن خلال الامتحانات الثالث الأولى سجلت 32 مخالفة توزعت في إلغاء مبحث او دورة او دورتين، ومعظمهم لاستخدام الهواتف النقالة"، وفق العجارمة.



وتوقع أن موعد النتائج سيكون في 10 من شباط المقبل ، مؤكدا أن إجراءات التصحيح ستكون دقيقة.



ولفت إلى أن عدد المصححين في الفرز والتدقيق حوالي 600 موظف، مبينا أنها تمر بثلاث ادخالات للفرز حاسوبيا.