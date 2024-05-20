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الإثنين، 20-05-2024 12:27 م

التربية: 35 مدرسة خاصة قدمت لغايات رفع رسومها الدراسية للعام القادم

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قدمت 35 مدرسة خاصة طلب لرفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم وفق ما أفاد به مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطراونة.

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وقال الطراونة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" إن الموافقة على طلبات رفع الرسوم الدراسية تكون بحسب تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (3) لسنة 2024 والتي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الخميس الماضي. 


وأضاف أن تقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية كانت خلال اليوم الأول من شهر شباط الماضي ولغاية العشرين من شهر نيسان الماضي.


ونوه أن رفع الرسوم يخضع لأحكام منها معدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة وفرق رواتب المعلمين وعدة بنود وردت في أحكام التعليمات.


 




 

 


 

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