التربية: 37 مليون دينار تكلفة إنتاج الكتب المدرسية خلال 2022

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير إدارة اللوازم والتزويد في وزارة التربية والتعليم محمد علوان أن الوزارة ستخاطب في كتاب رسمي مديريات التربية لحصر نسبة الكتب التي تم استردادها من طلبة المدارس .



وأضاف علوان اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كل مديرية في التربية تعمل على حصر أعداد الكتب المستردة إليها من الطلبة مع انتهاء الاختبارات النهائية للطلبة .

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وأشار أن تكلفة إنتاج الكتب الدراسية خلال عام 2022 بلغت 37 مليون دينار مؤكداً أن التكلفة تزداد الضعف في كل عام منوهاً أن التربية لن تُغرم أي طالب ثمن الكتاب المدرسي في حال أعاد الكتاب مهما كانت حالته.



وشدد قائلاً " الهدف من قرار استرداد الكتب المدرسية من الطلبة ليس مادياً فقط، إنما لإتاحة الفرصة لإستفادة طلبة آخرين من نفس الكتاب و تنشئة الطالب على المحافظة على الكتب والبيئة".



وتوقع أن تكون نسبة استرداد الكتب المدرسية في نهاية الفصل الدراسي الثاني القادم 100%.

