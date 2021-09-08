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الأربعاء، 08-09-2021 12:11 م

التربية: 50 % من مدارس المملكة ذهبت للتناوب

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الوكيل الاخباري- قال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية سامي المحاسيس، إن الوزارة اتجهت إلى نظام التناوب في المدارس؛ لتحقيق البيئة الآمنة للطلبة.

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وأضاف المحاسيس، أن البروتكول الصحي للعودة الوجاهية اشترط وجود متر واحد لكل طالب في الغرف الصفية لتحقيق التباعد الجسدي، لافتا إلى أنّ عدد مدارس التي يوجد فيها نظام التناوب لا تزيد عن 50 بالمئة من العدد الكلي للمدارس في المملكة.


وأشار إلى أنه من خلال الزيارات الميدانية التقى بعدد من طلبة الثانوية العامة واستمع لملاحظاتهم حول دوام التناوب، معتبرا التناوب فرصة للطلبة من أجل المتابعة على المنصة.

 

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