التربية: 6 مدارس خاصة جديدة استوفت الشروط

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشفت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن أن 6 مدارس خاصة جديدة تم تأسيسها لعام الدراسي 2023/2022 القادم.

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وأضافت أبو ردن اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن المدارس الخاصة الجديدة توزعت 5 مدارس في محافظات المملكة وواحدة في العاصمة عمان.



ولفتت أنه تم إنشاء 30 حضانة لرياض الأطفال في مختلف محافظات المملكة للعام القادم وذلك حفاظاً على رعاية الأطفال وأوائل مراحل طفولتهم.



وأكدت أن لم يتم تأسيس أي مدرسة خاصة إلا بعد تطبيق كافة شروط نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية في وزارة التربية والتعليم.

