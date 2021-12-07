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الثلاثاء، 07-12-2021 11:02 ص

التربية : 67 طالبا تلقى لقاح كورونا في مدارس الطفيلة

احمد الوكيل


الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة

 

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أكدت مديرة مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج أنه تم إعطاء لقاح كورونا لـ 67 طالبا في مدارس الطفيلة ضمن حملة التطعيم الوطنية الاختيارية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم .


وأضافت الحجاج اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه يوجد ما يقارب 40 موافقة خطية من أولياء أمور لتطعيم أبنائهم منوهة أنه سيتم تطعيمهم بعد الانتهاء من فترة الامتحانات النهائية.


وبدأ مديرية تربية الطفيلة بإعطاء مطاعيم كورونا لطلبة المدارس الراغبين بذلك يوم أمس الإثنين.


وكانت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات صرحت أن سيتم التوسع بعملية استفتاء أولياء الأمور بإعطاء ابنائهم لقاح كورونا ، وصولاً للتوسع بعملية إعطاء اللقاح في مختلف مدارس المملكة الحكومية والخاصة .


 




 

 


 

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