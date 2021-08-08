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الأحد، 08-08-2021 09:36 م

التربية : 800 ألف طالب مسجل على الفاقد التعليمي

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 الوكيل الاخباري - بلغ عدد الطلبة المسجلين الراغبين بالالتحاق ببرنامج الفاقد التعليمي الذي يفترض أن يبدأ منتصف آب/أغسطس الحالي، حوالي 800 ألف من أصل نحو 2 مليون طالب، وفق مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة.اضافة اعلان


وأوضح كنانة لبرنامج صوت المملكة، أن عدد المسجلين لغاية يوم الخميس الماضي، والأحد اليوم الأخير للتسجيل في البرنامج، لكن وزارة التربية ستمدد الموعد. 

وأطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا خاصا لتسجيل الطلبة الراغبين بالالتحاق في برنامج تعويض الفاقد التعليمي في جميع المدارس.

 




 

 


 

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