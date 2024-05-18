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السبت، 18-05-2024 09:41 ص

الترقب يسيطر على أطباء الصحة بعد أنباء توريد أجهزة البصمة للمستشفيات

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الوكيل الإخباري - فيما أكدت مصادر نقابية أنه جرى توريد أجهزة البصمة لمختلف مستشفيات وزارة الصحة، أثارت هذه الأنباء جدلا بين الأطباء، خصوصا وأن الكثير من أطباء وزارة الصحة، اعتبروا أن هذه الأنباء إن دلت فإنها تدل على أن هذا النظام سيتم تطبيقه على الأطباء قريبا.

في الوقت ذاته، أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أن مجلس النقابة يتابع مع اللجنة المشتركة من النقابة والوزارة الخاصة بوضع أسس ثابتة لهذا التطبيق بمختلف صنوفه، وفق ما أوردته يومية الغد.

وأضاف الزعبي أن اللجنة بحثت موضوع البصمة مساء الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه سيتم لقاء وزير الصحة في هذا الموضوع، مجددا، خلال الأسبوع المقبل.

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وكانت وزارة الصحة عممت، منذ أسابيع عدة، قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لبرامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة.


وشددت على كوادرها الصحية، عبر كتاب رسمي صدر عنها، أنه سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد الرصيد سيتم الحسم مباشرة من الراتب.


كما شددت على أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيعامل معاملة المتغيب ويعد فاقدا وظيفته.

 




 

 


 

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