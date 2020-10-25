التزام المنشآت الصناعية بإجراءات السلامة العامة

الوكيل الاخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان ،فتحي الجغبير ، على التزام المنشآت الصناعية بتطبيق إجراءات السلامة العامة والتقيّد بالأدلة الإرشادية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة جائحة كورونا، في ظل الانتشار المجتمعي الذي تشهده المملكة.

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شدد الجغبير في بيان صحفي أصدره، على ضرورة التشدد بتطبيق إجراءات السلامة العامة داخل المصانع ، الذي سينعكس إيجابا على الحماية من انتقال الفيروس إلى داخل المصانع والمنشآت الصناعية، نظرا للمستويات القياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال" إن التراخي بتطبيق الإجراءات اللازمة يؤدي إلى انتقال العدوى إلى داخل المصانع وإغلاقها احترازيا،" مؤكدا على أهمية مراجعة إجراءات السلامة العامة والتأكد من التطبيق الكامل لكافة الإجراءات الإرشادية الوقائية داخل المصانع والمنشآت الصناعية.



