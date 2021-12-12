التشريع والرأي ينشر مسودة نظام معدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2021.
ومن المقرر أن يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/1/2022.
ونص النظام على أنه تلغى علاوة ضباط مديرية الأمن الدبلوماسي والدوائر الواردة في المادة ( 5 ) في النظام الاصلي .
كما أضاف النظام مادة جديدة بعد المادة 5، مع إعادة ترقيم باقي المواد تنص على مايلي:
أ-تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على 55 دينارا شهريًا.
ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على 30 دينارا شهريا.
ج-تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام.
د-يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذه المادة واي علاوة اخرى.
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