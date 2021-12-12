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الأحد، 12-12-2021 10:24 ص

التشريع والرأي ينشر مسودة نظام معدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2021. 

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ومن المقرر أن يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/1/2022.

ونص النظام على أنه تلغى علاوة ضباط مديرية الأمن الدبلوماسي والدوائر الواردة في المادة ( 5 ) في النظام الاصلي .


كما أضاف النظام مادة جديدة بعد المادة 5، مع إعادة ترقيم باقي المواد تنص على مايلي:


أ-تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على 55 دينارا شهريًا.


ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على 30 دينارا شهريا.


ج-تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين ( أ و ب)  من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام.


د-يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذه المادة واي علاوة اخرى.

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