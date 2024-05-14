الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد للحظة قنص جندي صهيوني وتدمير دبابات في غزة

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقا في الجليل الأعلى

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الثلاثاء، 14-05-2024 12:06 م

التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

4202427133333884781939


الوكيل الاخباري- قالت أمانة عمان إن التشغيل التجريبي للباص سريع التردد على طريق عمّان الزرقاء سيبدأ غدا الأربعاء.اضافة اعلان


و أكد ت استعدادها للبدء بالتشغيل التجريبي للمشروع، لافتة الى أنها عملت على تجهيز 48 حافلة لتشغيلها على مسارات عمان-الزرقاء.

ويهدف المشروع إلى خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمّان والزرقاء وبالتي هو الذي سيحكم على ذلك والتي ستساهم في تحقيق الاستراتيجيات المعدة لمنظومة المواصلات والسلامة على الطرق والتخفيف من الضوضاء ومكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي.


يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520241214632603206001

الدفاع المدني: التعامل مع 1254 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

M63A8869

التربية تطلق مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول بمشاركة 6 دولة عربية

كيفية-تقديم-موازي-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

88

الصناعة والتجارة تؤكد: الدجاج متوفر ورقابة مشددة على السقوف السعرية

1600251184140837100

استيراد 628 ألف خلوي بـ 51 مليون دينار خلال 4 أشهر

0L5A1502 - Copy

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

أخبار متعلقة
64d8a49156b45

"النقل البري" تسلّم موقع مشروع مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء

1715586368254

أمسية في نادي أسرة القلم الثقافي حول العروبة والإسلام

1715279698518

الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

1713790046036

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

4202420134758446041229

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد