التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء غدا

الوكيل الاخباري-

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قالت أمانة عمان إن التشغيل التجريبي للباص سريع التردد على طريق عمّان الزرقاء سيبدأ غدا الأربعاء.و أكد ت استعدادها للبدء بالتشغيل التجريبي للمشروع، لافتة الى أنها عملت على تجهيز 48 حافلة لتشغيلها على مسارات عمان-الزرقاء.ويهدف المشروع إلى خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمّان والزرقاء وبالتي هو الذي سيحكم على ذلك والتي ستساهم في تحقيق الاستراتيجيات المعدة لمنظومة المواصلات والسلامة على الطرق والتخفيف من الضوضاء ومكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي.يذكر أن مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان وبكلفة إجمالية بلغت 140 مليون دينار.