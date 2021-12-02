التطعيم بجرعتين لدخول الجامعات اعتبارًا من العام المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي إنه مطلع العام القادم واعتباراً من تاريخ 1 / 1/ 2022 سيدخل أمر الدفاع رقم (35) حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة حيث لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي المطعوم.



واضاف الخطيب في منشور له الخميس "يستثنى من أمر الدفاع رقم (35) الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي المطعوم لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه لكن يتوجب عليهم إبراز فحص (Pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة عند الدخول إلى أي من الجامعات أو الكليات.

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