التعامل مع حافلة سياح حاصرتها الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قامت كوادر وزارة الأشغال العامة العاملة في الميدان، مساء اليوم الجمعة، بالعمل على فتح الطريق لحافلة سياح علقت على طريق الراجف - الرصيف - النقب جراء تراكم الثلوج على الطريق.



وأكدت الوزارة أن كوادرها قامت العاملة في الميدان قامت وبشكل فوري بازالة الثلوج على الطريق امام الحافلة، وعلى الطرق التي شهدت تراكمات للثلوج ما ساهم بعدم اغلاق اي طريق شهد تراكم للثلوج في الجنوب.

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