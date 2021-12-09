التعامل مع مئات الإنقطاعات الكهربائية خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار والرياح التي شهدتها المملكة من يوم أمس الأربعاء بوقوع اعطال وانقطاعات جزئية للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم كهرباء إربد علاء قرعاوي إنه تم التعامل مع 127 عطلاً فنياً من مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس.



واضاف قرعاوي لـ" الوكيل" أن الشركة تلقت أكثر من 320 اتصال للتبليغ عن اعطال او انقطاعات في مختلف محافظات الشمال.



وأشار إلى أن جزء كبير من الأعطال كان سببها تطاير الأجسام على الخطوط الناقلة ما سبب انقطاع التيار، منوهاً إلى أنه تم التعامل معها من خلال 24 ورشة عمل ميدانية بمحافظات الشمال.



من جهتها قالت شركة توزيع الكهرباء إنها تعاملت مع 4 اعطال رئيسية على خطوط الضغط العالي في مناطق الجنوب.



وبينت الشركة لـ"الوكيل الاخباري" الأعطال تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك ومعان.



وأضافت أنها تلقت أكثر من 2100 مكالمة خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت أن فرق الطوارئ منتشرة بكل مناطق الاختصاص للتعامل مع اي عطل يحدث بأسرع وقت.