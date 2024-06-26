"التعاونية الأردنية" تبحث توفير فرص عمل ضمن مشاريعها في جرش

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، أوجه التعاون بين الجانبين بالشكل الذي يخدم أبناء المجتمع المحلي في المحافظة، ويعزز من دور الجمعيات التعاونية في التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل ضمن مشاريعها الإنتاجية للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

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وأكد الشلبي لدى زيارته مجلس محافظة جرش بحضور مدير تعاون جرش المهندس علاء الديري، أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين المؤسسة والمجلس لما لذلك من أثر مباشر على العملية التنموية في المحافظة في ظل تنفيذ التعاونيات لمشاريع اقتصادية وتوفير مصدر دخل للعاملين فيها من أبناء المجتمع المحلي.



كما اطلع الشلبي خلال الزيارة على سير العمل في مديريه تعاون جرش، وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للجمعيات التعاونية ومتلقي الخدمة على حد سواء، مشيدا بجهود موظفي المديرية للارتقاء بخدماتها.



وشدد على أهمية إنجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت، ومتابعة عمل التعاونيات من حيث الإرشاد والتدقيق والرقابة، بالإضافة إلى الوقوف على واقع العمل التعاوني ونشر الثقافة والفكر التعاوني في المحافظة.