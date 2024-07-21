"التعاونية" تبحث تنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأحد، مع ممثلين عن منظمة جيوفاني باولو الثاني لتنفيذ مشاريع في محافظات (إربد، جرش، المفرق، الكرك) بتمويلٍ من الوكالة الإيطالية للتنمية، أوجه التعاون لدعم الجمعيات التعاونية.

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وتحدث الشلبي خلال لقائه مدير المشاريع الإقليمي في المنظمة "لوكا روسي"، ومديرة المشروع "فالنتينا ديكارو"، عن دور المؤسسة ومهامها في ترسيخ العمل التعاوني في المجتمع الأردني، إضافة إلى إجراءات تأسيس التعاونيات وأنواعها، وكيفية إنشاء الاتحادات الإقليمية والنوعية وفقاً لقانون التعاون، ونظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية.



واتفق الجانبان على التنسيق المشترك لتعزيز آليات إيجاد فرص للتعاون، وإدامة التواصل بالشكل الذي يخدم التعاونيات في المحافظات المستهدفة من قبل منظمة جيوفاني باولو الإيطالية.



وأكد الشلبي أهمية البناء على ما جرى تداوله خلال اللقاء لخدمة القطاع التعاوني، وتعزيز فرص حصول التعاونيات على دعمٍ من المنظمة لإقامة مشاريع تنموية وإنتاجية، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعاون مع منظمة جيوفاني باولو، وتوفير معلومات حول الجمعيات التعاونية الراغبة بدعمها.