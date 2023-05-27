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السبت، 27-05-2023 08:11 م

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

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الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن استنكاره لتعرض منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة الخرطوم للتخريب والاعتداء.

ودعا البديوي جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، كرر البديوي الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

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