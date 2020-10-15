التعلم عن بُعد ... مشاكل تتفاقم ولا حلول جذرية حتى الان

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خاص - في ظل استمرار تعليق دوام كافة المدارس الحكومية والخاصة في المملكة نظرا للوضع الوبائي بدء يظهر على السطح بوادر خلاف بين عدة اطراف وهي ادارة المدارس الخاصة واولياء الامور والمعلمين ووزارة التربية والتعليم .

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هذا الخلاف في جوهره يتمحور حول اقساط المدارس الخاصة التي قام بعض اولياء الامور بدفعها بشكل كامل مقابل التعليم الوجاهي بداية الفصل الحالي والبعض الاخر قام بدفع القسط على شكل دفعات وهنا بدات المشكلة حيث اقدم عدد كبير من الاهالي على عدم تسديد الاقساط للمدارس الخاصة نظرا لعدم تلقي التعليم بالشكل الطبيعي وهو التعليم الوجاهي حسب ما قاله بعض اولياء الامور مما ادى الى نشوب مشاكل مع ادارة تلك المدارس .

الى ذلك اشتكى عدد من معلمي القطاع الخاص من الضغوط الهائلة التي تمارسها عليهم بعض المدارس الخاصة اضافة الى عدم دفع الرواتب او تقسيطها على دفعات مما ادى الى نشوب خلاف اخر بينهما .

وعلى صعيد متصل قام عدد من ممثلي مدارس القطاع الخاص قبل عدة ايام بتنفيذ وقفة احتجاجية في عمان لوضع الحكومة في صورة المعاناة والمشاكل المتفاقمة .

وزارة التربية والتعليم وعلى لسان الناطق باسمها عبد الغفور القرعان اكدت تشكيل لجنة من جميع الاطراف للوقوف على جميع مشاكل القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي حيث ستبدا اللجنة عملها اعتبارا من الاحد القادم وفق القرعان وستتخذ عددا من القرارات الهامة .



