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الإثنين، 25-07-2022 10:33 م

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إطلاق موقع وحدة تنسيق القبول الموحد محدثاً بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ عملية القبول للعام الجامعي القادم، قريبا.

وأضاف الخطيب، في تدوينة له عبر منصة فيسبوك، أن الإعلان عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد سيكون بعد صدور نتائج الثانوية العامة بأيام.

وقال، إن "الوزارة تنتظركم لتأخذ بأيديكم إلى القبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ونحرص كما عهدتمونا دائما على تطبيق الأنظمة والتعليمات بشفافية ونزاهة".

وقدم الخطيب الشكر للكوادر التربوية في تنظيم امتحان الثانوية العامة.

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