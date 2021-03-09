الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحنيطي يؤكد استمرار تطوير منظومة أمن الحدود

%16.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تأجيل امتحانات الشامل إلى إشعار آخر

تعطيل دوام العاملين في إقليم البترا

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

التعليم العالي : إيقاف التعليم الوجاهي للمساقات العملية

التحول إلى التعليم عن بُعد لكافة الصفوف

الحكومة تعلن عن قرارات جديدة

المجلس القضائي يقلص دوام القضاة ودوائر الادعاء العام

الثلاثاء، 09-03-2021 05:31 م

التعليم العالي : إيقاف التعليم الوجاهي للمساقات العملية

التعليم العالي
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن مجلس التعليم العالي إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي في جميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات العملية والتطبيقية التـي تم استثناؤها من قرار مجلس التعليم العالي السابق الذي تم اتخاذه بتاريخ 11 / 2/ 2021 قبل بداية الفصل الدارسي الثاني الحالي.
اضافة اعلان

وأضافت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الثلاثاء أن القرار يشمل مساقات طلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة دكتور الصيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة)، مشيراً إلى الإنتقال للتعليم الإلكتروني (عن بعد) ما أمكن ذلك اعتباراً من تاريخ  10 / 3 / 2021  ولغاية تاريخ 1 / 4 / 2021.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202180151752851205

%16.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

12202030105754531037629

تأجيل امتحانات الشامل إلى إشعار آخر

10202027133825398918967

تعطيل دوام العاملين في إقليم البترا

320219154934708119437

وزير الاعلام : قرارات حكومية ستعلن الأربعاء والخميس

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

320219113934790899877

الحكومة تعلن عن قرارات جديدة

أخبار متعلقة
320211181948201467586

وزير التربية يعلن عن خطة طوارئ بالمدارس من 3 مراحل

1202121112033267823816

إغلاق مطاعم وفنادق خالفت اوامر الدفاع