التعليم العالي : إيقاف التعليم الوجاهي للمساقات العملية

الوكيل الإخباري -

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أعلن مجلس التعليم العالي إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي في جميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات العملية والتطبيقية التـي تم استثناؤها من قرار مجلس التعليم العالي السابق الذي تم اتخاذه بتاريخ 11 / 2/ 2021 قبل بداية الفصل الدارسي الثاني الحالي.وأضافت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الثلاثاء أن القرار يشمل مساقات طلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة دكتور الصيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة)، مشيراً إلى الإنتقال للتعليم الإلكتروني (عن بعد) ما أمكن ذلك اعتباراً من تاريخ 10 / 3 / 2021 ولغاية تاريخ 1 / 4 / 2021.