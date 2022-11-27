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الأحد، 27-11-2022 09:57 ص

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن اعلان نقاط طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية لطلبة الجامعات الأسبوع القادم.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم فتح باب الاعتراض لمدة أسبوعين بعد الاعلان عن النقاط لتتمكن الوزارة من معالجة الاعتراضات وتقديم الترشيح النهائي 

وأشار إلى ان موعد صدور نتائج الطلبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.

وبين أن من المتوقع شمول ٣٣ الف طالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية.

ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق المنح والقروض بلغ 89 ألفا.

 




 

 


 

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