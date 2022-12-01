التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية خلال ساعات

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان اعلان نقاط طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية لطلبة الجامعات من أجل الاعتراض عليها خلال الساعات القادمة.



وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" سيتم الإعلان عن النقاط المحتسبة لكل طالب ليتمكن من استعراض البيانات الأكاديمية والاقتصادية وليتمكن الطالب من الاعتراض إلكترونيا مع وثائق معزّزة.



وبين أن فتح باب الاعتراض سيكون بعد الاعلان عن النقاط لتتمكن الوزارة من معالجة الاعتراضات وتقديم الترشيح النهائي.



وأوضح أن من المتوقع شمول ٣٣ الف طالب من البعثات والمنح والقروض الداخلية.



واضاف ان موعد صدور نتائج الطلبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.



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