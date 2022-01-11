التعليم العالي: الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي ولا يوجد أي استثناءات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن عقد الامتحانات النهائية للطلبة في الحرم الجامعي ولا يوجد أي استثناءات .

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وأضاف الخطيب اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أي طالب يتغيب عن تقديم الامتحان يجب عليه تقديم عذر لرئاسة القسم وعمادة الكلية في الجامعة التي يدرس بها حيث يعتبر غير مكتمل ويحدد له موعد لاحق للإمتحان.

وأضاف أن أي طالب لا يحصل على جرعتي لقاح كورونا لا يمكنه دخول الحرم الجامعي ويعتبر متغيب عن الامتحان النهائية.



وطالب عدد من الطالبات الحوامل الذين لم يرغبوا بتلقي لقاح كورونا خوفا على صحتهم و طلبة آخرون مسافرون يدرسون على النظام المدمج لم يستطيعوا العودة إلى المملكة خلال فترة الامتحانات النهائية بإجراء الامتحانات النهائية إلكترونيا لهم .



ودخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية في مطلع الشهر الحالي .

