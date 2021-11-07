الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 04:09 م

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات-  اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان موعد التقدم للمنح والقروض الجامعية للعام الدراسي 2021 – 2022 سيبدأ اعتباراً من الاسبوع المقبل، وفقاً للناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد، أن عملية التقديم ستكون إلكترونية هذا العام على موقع مديرية البعثات الالكترونية على الرابط http://www.dsamohe.gov.jo/


وأشار الخطيب أنه سيتم احتساب نقاط استفادة الطلاب للتنافس على المنح وفقا لمعايير أكاديمية معتمدة قبل أن تتم عملية الترشيح، حيث لن تعتمد الوزارة هذا العام على نشر نتائج أولية خلافاً للسنوات السابقة ، وسيتم الاعلان عن اسماء الحاصلين على المنح بشكل مباشر فور اعتمادها.

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