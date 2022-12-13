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الثلاثاء، 13-12-2022 11:43 ص

التعليم العالي: السماح للطلبة بتسجيل مواد الفصل الثاني دون اشتراط دفع الرسوم

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الوكيل الإخباري- أصدر اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة تعميماً  للجامعات الأردنية الرسمية  للسماح للطلبة الملتحقين في البرنامج العادي وعلى نفقتهم الخاصة بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الدراسي الثاني القادم 2022 / 2023 بدون اشتراط مسبق لتسديد الرسوم الجامعية، ومنحهم فرصة للتسديد حتى بداية أسبوع السحب والإضافة للفصل الثاني القادم  وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة، وبدون أن يترتب على الطلبة  أي غرامات مالية.

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من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها تعمل جاهدةً لإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023 في أسرع وقت ممكن، حيث أن الموعد المتوقع للإعلان هو خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني القادم لعام 2023، وذلك قبل بدء عملية السحب والإضافة لتجنيب الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية عملية دفع الرسوم الجامعية، واختصاراً  للوقت والجهد على الوزارة والجامعات في تنفيذ عملية رد الرسوم الجامعية للطلبة.

 




 

 


 

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