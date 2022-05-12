التعليم العالي: المواد التي دُرست عن بُعد امتحاناتها بالحرم الجامعي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن جميع الامتحانات النهائية للجامعات الرسمية والخاصة للمواد التي تم تدريسها عن بُعد ستعقد في الحرم الجامعي .

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وأضاف الخطيب اليوم الخميس في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن موعد بدء الامتحانات النهائية يحدد من قبل الجامعات الرسمية والخاصة منوها أن تبدأ بعد 16 أسبوعاً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022).



وبحسب التقويم الجامعي للجامعات الأردنية تبدأ الامتحانات النهائية من 11 حزيران القادم ولغاية 25 من ذات الشهر .



وكان الفصل الدراسي الثاني الحالي في الجامعات الرسمية بدأ تدريس الطلبة منذ 27 شباط 2022 أما الجامعات الخاصة بدأ منذ 6 آذار 2022.

