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الأحد، 13-02-2022 12:36 م

التعليم العالي :بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، عن بدء تقديم طلبات الإلتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2021 ، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 شباط الحالي وتنتهي عملية تقديم الطلبات يوم السبت الموافق 19 من الشهر نفسه الساعة 12 مساءً.

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وأوضح الخطيب أن الوحدة أطلقت موقعها الإلكتروني بنسخته المحدثة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملية التقديم والتخصصات المطروحة ، مشيرا إلى أن عدد التخصصات المطروحة للقبول للفصل الدراسي الثاني 396 تخصصا .


وأكد الخطيب أن الطلبة الذين حققوا متطلبات النجاح على الدورة التكميلية لأول مرة وكانت معدلاتهم مرتفعة فإن حقوقهم محفوظة للدورة الصيفية القادمة وعليه كل طالب أنهى متطلبات النجاح على الدورة التكميلية الحالية لأول مرة يحق له المنافسة على كافة التخصصات على الدورة الصيفية القادمة.


 




 

 


 

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