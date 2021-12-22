الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

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الأربعاء، 22-12-2021 11:40 ص

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن الوضع الوبائي في الحرم الجامعي مطمئن ومستقر.

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واكد الخطيب، في منشور له عبر منصة "فيسبوك" أنّ الامتحانات النهائية ستعقد في الحرم الجامعي تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص.


وشدد على أنه سيمنع أي شخص لم يحصل على جرعتي المطعوم من دخول الحرم الجامعي تنفيذا لأمر الدفاع رقم 35 اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.


ودعا الطلبة إلى الإسراع في الحصول على مطعوم كورونا حتى لا يكون عائقاً أمام تقديم الامتحانات النهائية.

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