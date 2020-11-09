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الإثنين، 09-11-2020 12:55 م

تسيء بالعملية التعليمية

التعليم العالي : تتم ملاحقة خدمات طلابية غير مرخصة

بيان


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنها تعكف حالياً وبشكل مكثف على ملاحقة بعض النشاطات والأعمال التي تسيء بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبسمعة قطاع التعليم العالي في الأردن، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري"، الإثنين. 

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وزاد البيان " من هذه النشاطات، انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بقيام بعض المكاتب، أو المراكز، أو الأشخاص بتقديم خدمات للطلبة مثل: حل الواجبات، حل أسئلة الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد)، إعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراة، إعداد بحوث الترقية والنشر".


وناشدت الوزارة جميع أعضاء هيئة التدريس  والطلبة في الجامعات والكليات الأردنية بالتواصل معها وإبلاغها عن أي جهات تقوم بالإعلان والترويج لمثل هذه النشاطات، وتزويدها بأي روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.


وأضافت الوزارة بأن أي شخص يرغب بالتبليغ عن أي نشاط أو رابط يمكنه إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان الآتي: ([email protected])  والذي خصصته الوزارة لاستقبال هذه التبليغات فقط ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

 

 

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