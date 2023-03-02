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الخميس، 02-03-2023 11:20 ص

التعليم العالي تحافظ على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة نظام إدارة الجودة

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الوكيل الاخباري- استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحافظة على شهادة الايزو ISO9001:2015  ، وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق، والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط إدارة الجودة حسب معايير المواصفة خلال شهر شباط لعام 2023  من قبل الشركة المانحة  SGS JORDAN  إحدى فروع شركة  SGS  السويسرية، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في منح والتدقيق على شهادات الايزو، علماً بأن الوزارة حصلت على الشهادة  في بداية عام  2019  حيث التزمت الوزارة بتطبيق معايير المواصفة لنظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة ISO9001:2015 لمدة ست سنوات حتى تاريخ 14-2-2025.

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وتعد هذه الخطوة عنواناً بارزاً يؤكد المستوى المتقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهذا الانجاز لم يأت من فراغ بل كان حصيلة مجموعة من الانجازات والجهود التي تحققت خلال السنوات السابقة  في مختلف المجالات التي تسعى لها الوزارة في التطوير، وتحسين الأداء المستمر، وتحقيق متطلبات رضا متلقي الخدمة، وبما ينجسم مع خطط التحول الإلكتروني ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

 

 




 

 


 

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