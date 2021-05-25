التعليم العالي تحدد يومي الخميس والأحد المقبلين موعدا لتلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، على جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة الزرقاء الخاصة، التوجه يومي الخميس والأحد المقبلين إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة الزرقاء وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا.وشمل التعميم طلبة السنتين الثالثة والرابعة (المرحلة السريرية) في تخصص التمريض. واشترطت الوزارة على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف أو هوية الطالب إضافة إلى هوية الأحوال المدنية.