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الأحد، 22-05-2022 10:40 ص

التعليم العالي: تحديد دوام يوم الأربعاء لطلبة المسائي من صلاحية الجامعات

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن قرار دوام الجامعات يوم الأربعاء بعد الساعة الثانية ظهراً من صلاحية رؤساء الجامعات .

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وأضاف الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن لكل جامعة لها حرية القرار بتحويل التعلم عن بُعد أو تعليق الدوام لطلبة الدراسة المسائية أو لطلبة الدراسات العليا يوم الأربعاء.


وقررت الحكومة سابقا في بلاغ رسمي أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيار الثانية ظهراً لحضور المواطنين احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76 في مختلف المحافظات ، والتي ستبدأ في تمام الَّساعة الخامسة مساًء.


علما أن العطلة الرسمية ستكون يوم الخميس الموافق 26 أيار 2022.



 




 

 


 

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