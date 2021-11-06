التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنه لا يوجد قرار من الوزارة بالسماح او عدمه باقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي.

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وقال الخطيب في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن قرار السماح باقامة حفلات التخرج يعود إلى رئاسة كل جامعة على حدا .

وأضاف أن ما يشاع حول وجود تعميم من الوزارة بالسماح باقامة حفلات التخرج في الحرم الجامعي لا أساس له من الصحة.

وكانت قد منعت الجهات المعنية اقامة حفلات التخرج في ظل جائحة كورونا.

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