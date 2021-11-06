السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

تنويه من وزارة العدل حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها

وفيات السبت 6-11-2021

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

السبت، 06-11-2021 09:20 ص

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

dbcd0ea7-8a76-4a48-9856-ea28034d3145


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنه لا يوجد قرار من الوزارة بالسماح او عدمه باقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي.

اضافة اعلان

 

وقال الخطيب في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن قرار السماح باقامة حفلات التخرج يعود إلى رئاسة كل جامعة على حدا .

 

وأضاف أن ما يشاع حول وجود تعميم من الوزارة بالسماح باقامة حفلات التخرج في الحرم الجامعي لا أساس له من الصحة.

 

وكانت قد منعت الجهات المعنية اقامة حفلات التخرج في ظل جائحة كورونا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الطاقة

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

مااا

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

60c22346b6ffa

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

1620720521463

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

61863a5619562

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

طفلة 5

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أخبار متعلقة
102021277215960023162

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

د2

التعليم العالي ينفي لـ الوكيل إلغاء تشغيل مواقع التواصل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي

كلمة-مديرة-المدرسة-في-حفل-التخرج1-825x510

التعليم العالي لـ الوكيل: لا جديد بشأن احتفالات التخرج في الجامعات

K_56516image_story

تحويل طلبة الجامعة إلى التعلم عن بعد بحال تسجيل إصابات 10%