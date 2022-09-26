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الإثنين، 26-09-2022 12:53 م

التعليم العالي: تدريس تخصص طب الأسنان لأول مرة في جامعة خاصة العام القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب إن الوزارة منحت الموافقة على اعتماد كلية طب الأسنان لـ 4 جامعات خاصة و جامعتين رسميتين.

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وأكد الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن من بين الـ 6 جامعات سيتم بدء التدريس بتخصص طب الأسنان في جامعة واحدة خاصة لأول مرة في المملكة للعام الدراسي القادم 2022-2023 .


ونوه الخطيب أن الجامعة الخاصة التي ستدرس تخصص طب الأسنان حققت الشروط المشددة التي وضعها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.


وكان الخطيب قال في تصريحات سابقة إن نحو 60% من الطلبة الذين سيقبلون في كليات الطب التي ستُنشأ غير أردنيين.


علماً أن المعدل المطلوب بكلية طب الأسنان في الجامعات الخاصة 85 فما فوق حيث تم طرح التخصص في الجامعة الخاصة بسعر 290 دينار للساعة وبعدد ساعات 201 .

 




 

 


 

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