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التعليم العالي ترد على قضية متحرش التكنولوجيا

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السبت، 04-06-2022 07:32 م

التعليم العالي ترد على قضية متحرش التكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التعامل بحذر مع الأخبار أو القصص المتناقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تسيء لسمعة مؤسساتنا التعليمية العريقة أو لقطاع التعليم العالي الأردني في إشارة منها إلى قضية (متحرش التكنولوجيا).

وأكد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب في منشور له اليوم السبت، الرفض التام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع المؤسسات التعليمية لهكذا أفعال وبأنها ستقف بالمرصاد لها وتعاقب كل من تسول له نفسه على فعلها باستخدام أقسى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات.

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