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الأحد، 17-10-2021 10:13 ص

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

التعليم الإلكتروني


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الجزائر وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلة جوية من عمان إلى الجزائر لنقل الطلبة الأردنيين الدارسين في الجزائر والراغبين بالعودة لاستكمال دراستهم، وذلك يوم الخميس الموافق 21 / 10 / 2021 ، فعلى الطلبة الراغبين بالعودة للجزائر على متن هذه الرحلة الحجز والدفع إلكترونياً أو شخصياً عبر مكاتب الملكية الأردنية في (الدوار السابع، العبدلي ، اربد) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق  17 / 10 / 2021، بالإضافة لإمكانية الحجز والدفع عن طريق (VISA CARD) من خلال الاتصال على مركز الاتصال (CALL CINTER) في الملكية الأردنية.اضافة اعلان


 




 

 


 

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