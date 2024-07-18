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الخميس، 18-07-2024 03:20 م

التعليم العالي تطلق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمية للجامعات 2024

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الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة ماسة للاختبارات الدولية اليوم الخميس أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمية للجامعات 2024.اضافة اعلان


وتعد أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات حدثاً عالمياً سينطلق ولأول مرة من الأردن خلال الفترة من 5-7 / 12/ 2024 تحت عنوان “التراث الوطني”، وتسعى الوزارة إلى أن يكون حدثاً كبيراً مميزاً بحجم الأردن ومؤسسات التعليم العالي فيه، وأن يترك في أذهان جميع المشاركين به بصمة مميزة عن الأردن ومميزاته التعليمية والسياحية.

ويشارك في الأولمبياد (48) فريقاً من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية، كما يتوقع مشاركة عشرات الفرق من دول أخرى عربية وأجنبية، حيث أن التسجيل للفرق من خارج الأردن ما زال مستمراً حتى اللحظة، وقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة ترويجية كبيرة من خلال سفارات المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دول العالم لإيصال رسالتها لجميع الجامعات العربية والأجنبية ودعوتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رحب بجميع مؤسسات التعليم العالي من كافة أنحاء العالم المشاركة في الأولمبياد في بلدهم الثاني الأردن، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الهيئات، والوزارات، والسفارات، وممثلي الدول، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة من داخل الأردن وخارجه الداعمة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وقال الوزير محافظة:”إننا جميعاً ندرك مدى أهمية اتقان اللغة الإنجليزية لدى فئة الشباب كونها لغة العلم والبحث العلمي والعمل المعتمدة عالمياً، والتي تعد أداة التواصل الرسمية بين الشعوب والثقافات الأخرى، ومن يمتلكها يستطيع التواصل والتأثير في في ثقافات الآخرين، حيث تمكن اللغة الإنجليزية الفرد من الانفتاح على المهارات المعرفية والمهنية”.

وأضاف أنه ولتعزيز مفهوم إتقان اللغة الإنجليزية بقوالب معاصرة جاءت أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمية للجامعات، والتي تنطلق لأول مرة في الأردن لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات العمل الجماعي وخدمة المجتمع، والبحث العلمي وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني.

 




 

 


 

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