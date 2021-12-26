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التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الأحد، 26-12-2021 07:24 م

للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين...

التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - عقد في حرم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاء تنسيقي لمندوبي الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة وذلك بالتعاون مع كل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.

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وفي بداية اللقاء رحب السيد حسام لطفي/ ضابط ارتباط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع الحضور ناقلاً لهم تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي ، مسجلا اعتزاز الوزارة بجميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية ودورها الكبير في دعم جهود الدولة الأردنية في مواجهة فايروس كورونا خاصة الدعم الذي تم تقديمه للحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا. 


بدوره قدم المقدم معاذ المومني من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ترتيب هذا اللقاء، مقدماً لمحة عن الوضع الوبائي في ظل انتشار متحور أوميكرون، كما أشار الى أهمية تطبيق أمر الدفاع رقم (35) والذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام القادم، مستعرضاً الإجراءات المتعلقة بالجرعة الثالثة من المطاعيم، وأهمية استعداد الجامعات والكليات لهذه العملية، والتحفيز لها من خلال عمل ورشات توعويه للطلبة والعاملين في الجامعات.


وأشار مندوب وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات إلى استعداد الوزارة التام  لتقديم الدعم اللازم لإنجاح حملات التطعيم من خلال فرق التطعيم المتخصصة.


كما أكد مندوبو الجامعات على أهمية المرحلة والوضع الوبائي الراهن، وضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة الفايروس، واستعداد الجامعات للتعاون في إطلاق الحملات التوعوية لإنجاح حملة الحصول على الجرعة الثالثة (الجرعة المعززة) لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة في جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، مع عقد ورش توعوية في الجامعات الأردنية.

 




 

 


 

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