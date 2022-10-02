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الأحد، 02-10-2022 07:53 ص

التعليم العالي تطلق منصة للإجابة عن استفسارات الطلبة

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الوكيل الإخباري - تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأحد، منصة إلكترونية للإجابة عن استفسارات الطلبة حول عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي.

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وقال الناطق باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن الاستفسارات عبر المنصة من خلال رابط إلكتروني، ستكون متاحة لاستفسارات الطلبة من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً، موضحا أنه سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.


وجدد الخطيب دعوته للطلبة وذويهم إلى عدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصة القاطنين خارج العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال المنصة، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على "فيسبوك، وتويتر" للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا.


 




 

 


 

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