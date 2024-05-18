التعليم العالي تعقد ورش بآليات القبول في الجامعات الأردنية لأبناء الجالية في الكويت

الوكيل الاخباري- عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي الأربعاء والخميس الماضيين ، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية المعلمين الكويتية والسفارة الأردنية في الكويت الشقيقة ورشتين تثقيفيتين في مقر جمعية المعلمين الكويتية أحداهما لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأخرى لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية استهدفت الطلبة من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في دولة الكويت إضافة إلى الطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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حيث تم شرح آليات القبول في الجامعات الأردنية، والفرص المتاحة أمام الطلبة والطالبات المغتربين سواءً من حملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية.



وفي بداية الورشة شكر المستشار الثقافي في السفارة الأردنية في الكويت عوني طبيشات جمعية المعلمين الكويتية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مبينا أهمية عقد مثل هذه الورش التثقيفية خدمة للطلبة وذويهم ، كما قدم المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب تعريفاً بوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، موضحاً المهام الموكلة إليها في تنفيذ عملية القبول الموحد، وترشيح الطلبة للقبول في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، كما وضح آلية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد وكيفية استعراض البيانات والمعلومات المتضمنة فيه، والتي تساعد الطالب في تحديد التخصص الذي يرغب بدراسته، إضافةً إلى شرح تفصيلي عن آلية تقديم الطلبة وتخزين الخيارات، وتسديد رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم.



كما استعرض الخطيب أيضاً السياسات العامة للقبول في الجامعات الأردنية، والتخصيصات والمكرمات الملكية السامية المتضمنة فيها، وآلية التقديم والاستفادة من كل تخصيص أو مكرمة، إضافةً إلى شرح تفصيلي عن آلية تنفيذ عمليات القبول الموحد للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية، وفقاً للنسب والمقاعد المقررة لها في السياسات العامة للقبول، كما تضمنت الورشة التثقيفية شرحاً تفصيلياً لآلية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى شرح تفصيلي عن شروط ومتطلبات الدراسة خارج المملكة في جامعات غير أردنية.