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الثلاثاء، 22-02-2022 11:39 ص

التعليم العالي تعلن بدء تقديم طلبات الإنتقال

انقال


الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 2 / 2022 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافـــق 24 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة  وعلى الرابط التالي: أنقر هنا

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 علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الذين حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في شهادة الثانوية العامة الاردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022  فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت يوم أمس إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار.


وستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم..
وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني، الرمز السري) التي استخدمها أول مرة عند تقديم طلب الإلتحاق.

 



 




 

 


 

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