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الثلاثاء، 20-10-2020 08:21 م

التعليم العالي تعلن عن إصابات كورونا بين موظفيها

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتذارها عن استقبال المراجعين لمدة يومين اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء  الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠.

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وأضافت الوزارة إلى أن تعليق استقبال المراجعين جاء بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين  داخل مبنى الوزارة بفايروس كورونا  خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات لجميع موظفيها يوم أمس.


حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة وحفاظاً على سلامة الجميع.


كما تؤكد الوزارة على الآتي:


 ١) استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الإطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط الآتي :
Www.mohe.gov.jo.


٢) فيما يتعلق بخدمة تصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في جميع الجامعات الرسمية وفي عدد من الجامعات الخاصة.


٣) فيما يتعلق بالطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية والذين تم إعلان أسمائهم ضمن دورة الترشيح الثالثة التي أعلنتها الوزارة يوم أمس فعليهم تسليم الوثائق المطلوبة منهم لأغراض الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين القادم الموافق ٢٦ / ١٠ /٢٠٢٠.


 




 

 


 

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