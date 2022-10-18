التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (20) منحة (تغطية رسوم دراسية فقط) في درجة البكالوريوس في التخصصات التالية في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022 / 2023 موزعة كالتالي:
- (5) منح دراسية في تخصص الطب البيطري .
- (5) منح دراسية في تخصص الذكاء الاصطناعي
- (10) منح دراسية في تخصصات الهندسة.
الطلبة الذين يحق لهم التقدم:
الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي) والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2022 والتكميلية للعام 2021.
الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (سنوات سابقة) أو ما يعادلها في(الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي).
معدل الثانوية العامة : 80% فأعلى.
تؤكد الوزارة على الطلبة الراغبين في التقدم للحصول على المنحة الدراسية الالتزام بما يلي:
- يلتزم الطالب بتزويد الوزارة بالوثائق التي ستطلب منه خلال (48) ساعة مصدقة حسب الأصول من تاريخ إبلاغه بالترشيح.
- لا يجوز تغيير التخصص او الجامعة بعد الحصول على القبول النهائي.
- يلتزم الطالب المبعوث بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن الجامعات المصرية المتعلقة بالعلامات والانتقال من عام لآخر.
ملاحظات
الاولوية في الترشيح للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة (الدورة الصيفية 2022، والدورة التكميلية 2021).
يتم تحديد الجامعة من قبل الجانب المصري.
تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط.