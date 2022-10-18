الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الثلاثاء، 18-10-2022 12:20 م

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

404128


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (20) منحة (تغطية رسوم دراسية فقط) في درجة البكالوريوس في التخصصات التالية في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022 / 2023  موزعة كالتالي:

اضافة اعلان


- (5) منح دراسية في تخصص الطب البيطري . 


-  (5) منح دراسية في تخصص الذكاء الاصطناعي 


- (10) منح دراسية في تخصصات الهندسة.


الطلبة الذين يحق لهم التقدم:


 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي) والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2022 والتكميلية للعام 2021.


 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (سنوات سابقة) أو ما يعادلها في(الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي).


 معدل الثانوية العامة : 80% فأعلى.


تؤكد الوزارة على الطلبة الراغبين في التقدم للحصول على المنحة الدراسية الالتزام بما يلي:


- يلتزم الطالب بتزويد الوزارة بالوثائق التي ستطلب منه خلال (48) ساعة مصدقة حسب الأصول من تاريخ إبلاغه بالترشيح.


- لا يجوز تغيير التخصص او الجامعة بعد الحصول على القبول النهائي.


- يلتزم الطالب المبعوث بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن الجامعات المصرية المتعلقة بالعلامات والانتقال من عام لآخر.


ملاحظات
 الاولوية في الترشيح للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة (الدورة الصيفية 2022، والدورة التكميلية 2021).


 يتم تحديد الجامعة من قبل الجانب المصري.


 تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الفلك الدولي ينشر مواعيد ونسبة كسوف الشمس في مناطق المملكة الثلاثاء المقبل

IMG-20210110-WA0009

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

0L5A5730

مدير سوق الخضار: الاجواء الباردة رفعت الطلب على البطاطا

9202222124112371740961

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

vhndW1PR6PuDdfZaiMl3EYSofaBA8DTXY1UYKnOd

مياه اليرموك تباشر بتنفيذ خط ناقل الصرف الصحي جنوبي إربد

55

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

أخبار متعلقة
6316242abb1c1

بهذه الحالة يمكن للطالب دراسة تخصص معدل القبول فيه أعلى من معدله بالتوجيهي

JU-Close

الجامعة الاردنية استقبلت 10 الاف طالب جديد

311157514_5778444968881753_4756488856518946338_n

الناطق باسم التعليم العالي: اخيراً تحقق الحلم

1020226143411590112699

إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق على البرنامج الموازي في جامعة اليرموك

618d26ef70b7a

التعليم العالي تكشف موعد التقدم للمنح والقروض الجامعية للطلبة المستجدين

UZhDFMSFuIQONBJ9LRV2w2rZ2Zr7bdA8UdGJCyux

الإعلان عن إنطلاق أول جامعة للعلوم الطبية في العقبة