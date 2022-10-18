التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (20) منحة (تغطية رسوم دراسية فقط) في درجة البكالوريوس في التخصصات التالية في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022 / 2023 موزعة كالتالي:

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- (5) منح دراسية في تخصص الطب البيطري .



- (5) منح دراسية في تخصص الذكاء الاصطناعي



- (10) منح دراسية في تخصصات الهندسة.



الطلبة الذين يحق لهم التقدم:



 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي) والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2022 والتكميلية للعام 2021.



 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (سنوات سابقة) أو ما يعادلها في(الفرع العلمي)، و (الفرع العلمي / الحقل الطبي)، و(الفرع العلمي / الحقل الهندسي).



 معدل الثانوية العامة : 80% فأعلى.



تؤكد الوزارة على الطلبة الراغبين في التقدم للحصول على المنحة الدراسية الالتزام بما يلي:



- يلتزم الطالب بتزويد الوزارة بالوثائق التي ستطلب منه خلال (48) ساعة مصدقة حسب الأصول من تاريخ إبلاغه بالترشيح.



- لا يجوز تغيير التخصص او الجامعة بعد الحصول على القبول النهائي.



- يلتزم الطالب المبعوث بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن الجامعات المصرية المتعلقة بالعلامات والانتقال من عام لآخر.



ملاحظات

 الاولوية في الترشيح للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة (الدورة الصيفية 2022، والدورة التكميلية 2021).



 يتم تحديد الجامعة من قبل الجانب المصري.



 تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط.