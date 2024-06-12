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الأربعاء، 12-06-2024 02:30 م

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان

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الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).

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شروط التقديم:
حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).

آلية التقديم:


بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:      
https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/post/228

علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:

- Karaganda Technical University
- Satbayev University
- L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024. 
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 




 

 


 

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