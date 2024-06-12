التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان

الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).

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شروط التقديم:

حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).



آلية التقديم:



بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/post/228



علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:



- Karaganda Technical University

- Satbayev University

- L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)



ملاحظات:



* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.