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الأحد، 15-01-2023 11:33 م

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لجميع البرامج في تركيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه" وفي جميع التخصصات.

وبينت الوزارة بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم، أنه سيتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة يعتمد على علامة الطالب في الثانوية العامة والمقابلة التي سيخضع لها الطلبة من قبل لجنة الترشيح التركية.

وتغطي المنحة الدراسية للطلاب: الرسوم الدراسية، والسكن ووجبات الطعام، بالإضافة الى راتب شهري، وتأمين صحي، وتذكرة السفر للطلاب للمرة الأولى عند السفر إلى تركيا، وبعد التخرج عند العودة إلى بلادهم.

وأشار الخطيب إلى أن آلية التقديم وشروط القبول والتسجيل، بالإمكان الإطلاع عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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