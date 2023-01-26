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الخميس، 26-01-2023 01:20 م

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

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الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا الصديقة للعام الجامعي 2023 / 2024، ضمن الشروط التالية:

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1. أن يكون عمر المتقدمين للمنحة 18 عام فما فوق.


2. أن يكون مقيماً في الاردن لمدة عامين كحد ادنى.


3. أن يكون لديه الخبرات التالية (سنة واحدة من العمل بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر أو طوعية)

فعلى الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الاطلاع على كافة المعلومات حول آلية تقديم المنحة والامتيازات المقدمة والتخصصات والجامعات المخصصة لهذه الغاية، وتقديم طلب المنحة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال رابط التطبيق The Manaaki Scholarship التالي:


https://www.nzscholarships.govt.nz/en/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship 
علمـــــــــاً بأن السلطات التعليميـــــــة النيوزيلاندية ستبدأ بتلقي طلبات القبول الالكترونيــــــة خلال الفترة 1- 28 /2 /2023 وستتولى كذلك إجراء المقابلات مع الطلبة المتقدمين ومن ثم تحديد الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح.

ملاحظات:


- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
-  للاطلاع على قائمة الجامعات النيوزيلاندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:  https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

 




 

 


 

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