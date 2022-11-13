التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان واستناداً إلى مذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2023-2024 وذلك ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 15-11-2022 ولغاية يوم الاثنين الموافق 16-1-2023، وفي البرامج الدراسية التالية:



برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

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برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية ويعادل برنامج البكالوريوس.



برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي: stipendiumhungaricum.hu



ويشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2023 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2023. باستثناء الطلبة المتقدمين لـــ (Dance study programme).



كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقاً لما يلي:



85% لتخصصي الطب وطب الأسنان.



80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة.



70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل.



65% لباقي التخصصات.



كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.



وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.



