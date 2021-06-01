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الثلاثاء، 01-06-2021 10:27 ص

التعليم العالي تعلن عن مواعيد التطعيم في 7 جامعات

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الوكيل الإخباري - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة التطعيم في الجامعات والإعلان عن مواعيد التطعيم في سبع جامعات (الأردنية، آل البيت، الحسين بن طلال، مؤتة، البلقاء التطبيقية/كليات الجنوب،جرش الخاصة، فيلادلفيا الخاصة).

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء: "الرجاء من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة آل البيت إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة) التوجه يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا."


"كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة جرش الخاصة إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة) التوجه يوم غد الأربعاء الموافق  2 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا." وفق الوزارة 


وأضافت الوزارة: "كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة الحسين بن طلال إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة)، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في كلية معان الجامعية، وكلية الشوبك الجامعية التوجه يومي الأربعاء  والخميس الموافق  2  و 3/ 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة الحسين بن طلال ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا."


وتابعت الوزارة: "كما يرجى  من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة مؤتة إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في الجامعة وهم طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة  في تخصص الطب البشري، و طلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في كلية الكرك الجامعية التوجه يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 / 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم جامعة مؤتة،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا."


وأضافت الوزارة: "كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في جامعة فيلادلفيا الخاصة إضافةً إلى طلبة المراحل السريرية في تخصص التمريض (السنتين الثالثة والرابعة)، التوجه يومي الخميس الموافق 3/ 6 / 2021،  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا."


وقالت: "كما يرجى من جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعة الأردنية إضافة إلى طلبة المراحل السريرية وهم طلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة  في تخصص الطب البشري، وطلبة السنتين الرابعة والخامسة في تخصص طب الأسنان، وطلبة السنة السادسة في تخصص دكتور الصيدلة، و طلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض، التوجه يوم الخميس الموافق  3 / 6 / 2021  إلى مركز التطعيم الموجود في حرم الجامعة نفسها ،وذلك للحصول على مطعوم فيروس كورونا (الرجاء الإطلاع على الترتيبات الداخلية لعملية التطعيم والمعلنة من قبل الجامعة).".


وأكدت الوزارة أنه يشترط على الجميع التسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم، واصطحاب هوية الموظف، أو الطالب.


 




 

 


 

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