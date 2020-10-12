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الإثنين، 12-10-2020 09:32 م

التعليم العالي تعلن عن نتائج الانتقال للمستفيدين من مكرمة العشائر

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى، للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2020 / 2021.
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ودعت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، الطلبة الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة النتائج : http://www.admhec.gov.jo/AdmAKLObjResults.aspx وأكدت أن أي طالب لم يتم تلبية رغبته بالانتقال فإن ذلك بسبب عدم تحقيقه للحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في التخصص الذي يرغب بالانتقال إليه ضمن معدلات المكرمة الملكية السامية في المحافظة التي ينافس فيها الطالب.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنها لن تسمح لأي شخص بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد، حرصاً على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة مما تسبب في إغلاق عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في اليومين الأخيرين.

وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة الاستفسار من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة (http://rce.mohe.gov.jo/qenquiry/) وإرسال أي استفسار من خلالها، وسيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

 




 

 


 

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